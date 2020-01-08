蔡英文總統臉書最近推出「一個拉一個」系列影片，並表示「我沒有對手那麼多的廣告資源，只有...請大家幫忙分享，讓更多人看到。」言下之意指韓國瑜砸重金拚命上電視廣告。對此，名嘴謝寒冰立馬指出：「2020才剛剛開始，最不要臉大賽冠軍已經產生了」。

蔡英文總統臉書推出「一個拉一個」系列影片，更貼文表示「最後幾天，我沒有對手那麼多的廣告資源，只有你們每一個人，請大家幫忙分享，讓更多人看到。」此言一出，有媒體記者問到這議題，台北市長柯文哲表示，國民黨總統候選人韓國瑜花的廣告費應不止1億元，但民進黨應該是韓國瑜的倍數。

蔡英文總統所言，台北市長柯文哲不信反酸蔡英文廣告費更加倍的多；名嘴謝寒冰更直接表示：「2020才剛剛開始，最不要臉大賽冠軍已經產生了」。對最不要臉大賽冠軍出爐了，網友大表贊同：「看蔡英文台南那場造勢，大家心裡有底了」、「非她莫屬！世界之最！」、「騙年輕人沒資源～年輕人還相信～」、「什麼話都敢說，什麼事都敢做。不過換個角度看，最大的資源如果是選民手中的選票的話，她說的倒也沒錯」。

(中時電子報)