台北富邦銀行積極發展創新科技運用在拓展各項業務上，其中結合流程自動化概念縮短識別客戶身分與徵信的時程，反映在信用卡業務方面的成效顯著，尤其去年底在年度神卡--富邦J卡的助陣下，12月發卡量達30萬張，創下國內14年來的新紀錄，預估J卡去年總發卡量上看67萬張。

北富銀去年將近年發展的創新科技結合信用卡業務，配合旅遊回饋等不定期優惠活動，有效縮短辦卡流程下推升信用卡發卡量創下近年佳績，其中在去年12月祭出日韓旅遊回饋3.3％無上限的台北富邦銀行J卡，以全台最高回饋率加上新春商機發酵，帶動市場再現辦卡潮，短短三周新增發卡量近20萬張，推升北富銀將成為國銀12月發卡王，單月的發卡量將創下14年來的新紀錄，預估去年J卡總發卡量上看67萬張。

北富銀表示，主要是因將流程自動化概念運用在信用卡的線上申辦及審核流程中。以北富銀J卡為例，如果是北富銀存戶或舊卡友進行線上申辦，系統將自動識別客戶身分並自動連結銀行資料庫與聯徵中心進行信用查核校驗，最快三分鐘即可核卡，簡易流暢的申辦體驗讓卡友建立起良好的第一印象，再搭配J卡超高回饋率與回饋無上限的貼心特色，是快速推升發卡量大增的主因。

隨著農曆春節假期即將來臨，國內旅日人口不斷增加，據悉近期富邦J卡的辦卡量明顯激增，信用卡內部也傳出「發卡發到不夠用」，這張信用卡搶手的程度可見一斑。

(工商 )