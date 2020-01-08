美國近日公布多項經濟數據優於預期，專家預估2019年第四季經濟可望表現強勁，連帶拉抬全年經濟成長達到2.4％，大幅緩解市場對於經濟可能衰退的擔憂。

據亞特蘭大聯邦準備銀行（Atlanta Fed）預估，美國去年第四季國內生產毛額（GDP）季增年率可望達到2.3％，優於第三季的2.1％，並使得全年經濟成長達到2.4％。

儘管這意味著美國2019年全年經濟放緩、表現不如2018年的2.9％，但這也代表美國經濟2020年可望維持擴張步伐，不至於打斷「十年時間未出現經濟衰退」的紀錄。

亞特蘭大聯準銀行去年11月中預估，美國第四季GDP季增年率僅約0.3％，如今卻上調至2.3％，原因在於周二公布的兩項數據表現突出。

首先，商務部數據顯示，美國去年11月貿易逆差下跌8.2％至431億美元，創下三年來最低水平。其次，美國供應管理協會（ISM）公布去年12月非製造業指數升至55，優於預期並維持在景氣榮枯分界線50以上，顯示製造業緊縮狀況並未擴及服務業、美國勞動市場穩健。

(工商 )