國民黨資金遭黨產會凍結後，財政狀況捉襟見肘，2017年大量解雇700多名勞工，國民黨發布新聞稿表示，國民黨已處分7筆不動產，金額達1千216萬元，黨產會昨天已口頭承諾同意國民黨動支這筆款項，將待收到黨產會公文後，盡速趕在農曆年前發放退休金給大量解僱勞工。

國民黨今天發布新聞稿指出，國民黨受黨產會凍結的財產，截至目前為止，對於應給付的大量解僱款項尚餘8.79億元，過程向黨產會申請以中投、欣裕台的股利及減資款來支付，被黨產會否准，爾後國民黨向黨產會申請處分名下未作辦公使用共計172筆不動產，用於給付大量解雇、月退及優存人員的退休金，不過黨產會僅同意其中82筆。

新聞稿提及，國民黨除了透過法律途徑向行政院提起訴訟外（針對黨產會否准之處分），並積極處理名下未作辦公使用的不動產，在歷經三次公開標售後，目前已處分不動產共7筆，金額計有新台幣1千216萬（扣除稅費、律師費、代書費等），並於1月2日以最速件函文親送黨產會，國民黨上午9點10分電詢黨產會楊姓承辦員，其表示該案已獲該會1月7日委員會同意。

國民黨承諾，將待收到黨產會同意函後，儘速於農曆年前發放予大量解僱的勞工，使勞工們能順利過年，解其燃眉之急。另外雖然此次能分配予勞工之金額有限，但黨部絕對會維護同仁的權益，繼續積極續辦理不動產出售案（下次標售案訂於1月16日），依序按比例分配。

(中時 )