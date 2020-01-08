台南市葬儀公會今天下午率約50名殯葬同業到市立殯葬所大門前焚燒庫錢、抗議兩處民間燒庫錢場地停業，市府也未提供公有燒庫錢場地，面臨無處燒庫錢窘境，揚言市府若不解決，9日下午將再度到殯葬所燒庫錢抗議。

第六分局分局長陳建民獲悉，親率26名警力到場維護秩序，最後殯葬業者於庫錢車內焚燒紙錢後離去，過程未釀暴力衝突事件，平和落幕。

殯葬所出面說明，市府民政局已規畫在火葬場興建1座示範公有庫錢爐，目前上網公告招標，最快要年底才能完工。民政局表示，已編列預算1450萬將於南區火化場興辦第1座環保庫錢爐，因第一、二次招標都流標，近期將再辦理招標。

台南市葬儀商業同業公會理事長李柏奇表示，率眾到殯葬所燒庫錢是抗議市府沒有場地能讓葬儀業者、喪家焚燒庫錢，10多年前公有燒庫錢場地，因新建火葬場被取消，最近南山公墓內2處民間燒庫錢場地又停業，業者與喪家無處燒庫錢，只好向市府抗議，要求政府給ㄧ處合法燒庫錢的空間。

環保局說，去年民眾陳情80件露天燒庫錢，共開罰11件，並未嚴重影響業者生計，至於葬儀公會到殯葬所燒庫錢，會視蒐證內容，如造成空汙，將會對行為人開罰。

(中時 )