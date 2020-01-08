資深歌手也是立委的余天今（8）日合體網紅館長，眼眶紅了哽咽談二女兒余苑綺，親曝今日是第六次化療，女兒身體狀況和化療結果。

余天表示，余苑綺做第四次化療時醫師有說肺部的腫瘤有縮小一半了，並且在肝臟的癌細胞已經乾掉，今日作第六次化療情況樂觀，大概還要隔兩周以上，要再做一次，之後才能開刀把肺的癌細胞清除。余天也表示，第五次化療之後，余苑綺的心情也轉為樂觀。

余天合體館長

(中時電子報)