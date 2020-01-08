民眾黨主席柯文哲與民眾黨不分區立委候選人蔡壁如8日接受「我要當選」節目專訪，蔡壁如隨後談到「大眾走」行程，指出有新住民小孩在微弱的發財車燈下寫功課，柯聞後不禁淚灑攝影棚，拿衛生紙不停拭淚，哽咽說「還是要走到社會最底層去看！」

蔡壁如說，這次選舉只有民眾黨是海選，而這是大眾走行程，給他們很大感覺，有大眾走大隊長在臉書分享文章，有天高雄黃昏市場旁有個新住民媽媽，她的小孩才小學2、3年級，卻只能在微弱的發財車燈光下寫功課。蔡接著侃侃而談大眾走的所見所聞及感觸，柯備受感動，情不自禁落淚。

主持人黃暐瀚問柯是否後悔沒選總統？柯說，他若純粹是演藝人員，選總統就鬧一鬧、亂一亂，但他們都背著國家安危，別胡搞瞎搞，有人說他選不上還是可當台北市長，怕什麼，何況還有高雄市長韓國瑜，又沒損失，但他覺得政治還是要正直誠信，選不上也會受重傷，市政也會完蛋。

柯還說，1月11日選完，總統5月20日才上任拖太久，總統就職日應往前移就好，國家空窗期這麼長，很可怕。

柯坦言，從頭到尾不知情鴻海創辦人郭台銘到基隆大眾走，郭也沒跟他講，郭來幫忙對民眾黨來說，就是額外的幫忙，10件事有幫5件事也好，而郭投資民眾黨、親民黨、國民黨區域立委高不高興，他也不知道。

「如果郭當初給我的7個立委名單都全挑，郭就不會幫親民黨！」柯說，製造商也沒說只管獨家代理，但因一開始郭給他開7個立委名單，他只挑1個高虹安，剩下6個有3個就現在親民黨裡，但他也不敢批評親民黨，因為親民黨主席宋楚瑜是好朋友。

對於希望上幾席立委，柯說，當然愈多愈好，但沒母雞選總統，聲量確實帶不起來。

(中時 )