棄保潛逃的日產汽車前董事長高恩（Carlos Ghosn）8日晚間在黎巴嫰召開記者會，現場擠進上百家外媒記者。高恩聲稱自己是被日產、日本檢察單位陰謀設計陷害。他控訴日本的司法不公，沒有保障人權，沒給他辯白的機會就斷定他有罪，要他自白，他召開記者會是想還原真相，恢復自身名譽。高恩強調，自己並非逃離司法，而是逃離不公平。

高恩點名日產汽車的前社長西川廣人、配合認罪協商的專務執行董事哈利、經濟產業省出身的日產外部董事豐田等人是設計他的主謀，日本政府相關人士也參與了這項陰謀，加諸於他的嫌疑是無憑無據的。高恩在記者會前曾向美國媒體表示，將公布日本政府相關人士的姓名，但他在記者會上表示，為顧慮黎巴嫰，不想讓黎巴嫰為難，所以決定保持沉默。

對於日產為何要設計陷害他，他表示，因為日產業績變差，加上日產和法國雷諾汽車的合作，他替雷諾說話等。

為何會選擇逃離日本的理由，高恩表示，「律師說，訴訟可能要花5年的時間，這樣下去自己可能會死在日本！」他強調1年來不只是他飽受威脅，1天8小時的偵訊讓他夜夜無法入眠，連家人也飽受威脅，讓他感到絕望，認為這樣下去可能會死在日本。他不懂17年來為了日本，努力讓日產重生，為何到頭來會遭到這樣的待遇。

高恩在記者會上否認自己被起訴的內容，並強烈批判東京地檢特搜部的搜查手法以及在東京拘留所遭受到非人道的待遇等。有關逃亡的方法，他不願說明。

高恩因違反日本金融商品交易法，短報報酬約90億日圓，私吞日產資產約36億日圓，違反公司法等被起訴。在保釋候審期間非法出境，逃離日本。

(中時電子報)