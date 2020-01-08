選前倒數三天最後衝刺，尋求連任的板橋東區立委候選人羅致政，8日晚間舉辦「七路合擊、旗開得勝」大會師，晚上與志工兵分七路，千人同步在板橋後埔地區掃街，最後齊聚在重慶公園，點燃象徵勝利的聖火，高喊「旗開得勝、成功連任」。

羅致政今晚由妻子陳亮吟陪同，與市議員王淑慧、黃俊哲、何博文和多位里長分別率領「護衛家園」、「國富民強」、「保證爭取」、「台灣要贏」、「選賢與能」、「7開得勝」、「號角響起」七支大隊，和千餘民眾一起徒步掃街到造勢會場。

羅致政提到，原本上周六要舉辦後埔造勢晚會，因黑鷹直升機事件而取消，然而人口眾多的後埔是非常重要的區域，他在此區也有很多成功的政績，因此臨時決定今日舉辦七大隊掃街大會師，沒想到雖逢上班日，卻在短短兩天內號召上千人站出來一起走，鄉親的相挺讓他非常感動。

羅致政也說，爭取自由民主的過程向來轟轟烈烈，但失去民主則是無聲無息，並強調台灣離香港不遠，只是一張選票的距離，呼籲選民用選票守護台灣的民主。

(中時 )