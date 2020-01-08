來自美國的知名連鎖咖啡品牌星巴克，來台開設店後獲得許多民眾支持，成為許多上班族洽公、閒聊的集散地。那如果能在星巴克享受咖啡的同時，又巧遇正妹，是什麼感覺？一位網友就在星巴克內撞見「神級OL正妹」一個人喝咖啡，他拍下側面照，網友大讚「好優質」。

該名網友到星巴克喝咖啡時，發現前方有位身穿「白襯衫、黑短裙、黑絲襪」標準OL裝扮的正妹，獨自一人在位置上滑手機。尤其她又長髮垂肩，性感中帶著神秘。原PO便上《加藤軍路邊隨手拍》發文表示，「不知道她點什麼咖啡」？

網友到星巴克喝咖啡時，發現前方有位身穿「白襯衫、黑短裙、黑絲襪」標準OL裝扮的正妹，獨自一人在位置上滑手機，覺得畫面真美。（圖摘自加藤軍路邊隨手拍）

網友見這位星巴克正妹側拍照直呼「這畫面真美」！特別對她穿著黑絲襪翹著腿的樣子難以忘懷，紛紛留言「優質」、「特選黑絲咖啡」、「等一個人咖啡」、「側面真U」。

不過有一位有老司機網友表示，「側面看真的U，但這樣的年輕妹很多，還是要看到臉才能判斷是否為極品」。

(中時電子報)