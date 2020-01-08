選前倒數3天，國民黨今天內部評估總統選舉目前領先，但差距未拉開；立委席次可拿57至60席的過半席次，「未來3天是關鍵」，除了全力衝聲勢、防奧步及強化監票，減少分裂投票也是重點。

為反制宋楚瑜分票，韓競總副總幹事姚江臨說，將加強「集中選票，不要讓蔡英文偷笑」口耳宣傳；國民黨文傳會主委程美華也開記者會呼籲「集中選票，力挺韓國瑜當選」，總統票投韓國瑜、政黨票投國民黨，唯有撥亂反正，才能免於被查水表的綠色恐怖。

國民黨與韓國瑜競辦今天開會商選情，會中組發會提報彙整各縣市黨部估票，韓國瑜領先相當票數，但仍須拉大差距，區域立委穩定領先共30席（大幅領先14席、小幅領先16席）、旗鼓相當27席（微幅領先 16席、微幅落後11席），落後者有15席；原住民立委連同無黨籍高金素梅穩保4席；不分區立委預估可拿14至16席，總計立委可拿57至60 席。

據指出，黨中央已下達搶救令，包括中常委也被要求依其戶籍地，發動親友及人脈搶求旗鼓相當的黨籍立委候選人。至於總統選票目前雖領先，但要再衝刺這三天氣勢，希望再拉開差距。

國民黨副秘書長兼組發會主委杜建德說，對於國會席次衝過半深具信心，區域立委方面，雙北和桃園是藍營大本營，選情穩健，南部有突破性席次發生，另外決戰中台灣，對立委選情審慎樂觀。

他說，選前倒數要提防民進黨奧步，已要求中選會必須通令全國1萬 7226個投開票所，開票前公布先領票、未領票數，目前傳出投開票期間將發生停電奧步，呼籲中選會絕不能有停電發生。

今天中常會，監票成熱議話題，組發會表示除了1萬7226個投開票所都提報1位所內監票員給中選會，黨部也在各所外都安排5位監票員手機錄影，共計8萬多人，一有異狀立即抗議、通報。黨主席吳敦義也親自致電基隆市、台北市、桃園市、新竹市、屏東縣等5位非執政縣市的國民黨籍議長，請其督促縣市選委會選務公正。

(中時 )