相信不少人都遇過或聽過，有人借錢後就沒有還錢的故事。有網友分享自己好友被借錢不還，後來欠錢的人二婚還發喜帖給債主，要他去吃喜酒抵債。

原PO在《爆怨公社》PO文表示，朋友被借走一萬沒有還，欠錢的女子於是放喜帖邀請債主「去參加她的二婚婚宴督小(抵債)」，於是身為債主友人的原PO，婚宴當天就帶了7個人去赴一桌18000的婚宴，原PO表示新娘其實他也認識，她除了跟這名苦主人借過1萬外，其實更早之前還有借1千，500的都沒還。

原PO表示婚宴當天，只包了「1200元紅包」裡面夾紙條寫「你欠某人10000元和之前小借款都沒還，今天讓妳一次還清，包1200給你，希望你的二婚長長久久」結果新人逐桌敬酒敬到原PO那桌時「新娘的臉真的是變化萬千」他請問大家，我們很壞嗎？

不少網友看的原PO的做法紛紛表示贊同，留言「我覺得很務實」、「剛剛好而已！一次教訓 終身難忘」、「還有餅拿耶爽」還有網友懊悔的說「我有個同事也跟我借了2萬沒還，太晚看到這篇了」

(中時電子報)