國民黨立院過半將重審反滲透法。（黃福其攝）

國民黨今天開反滲透過法通過後首次中常會，決定在2月新國會成立後，將不廢除反滲透法，但將發動重審，要去除侵害人權、空白授權等負面內容，一面提高國家安全。

國民黨下午中常會，中常委田方倫質疑立院黨團先前曾表達「絕不讓它過關」，為何最後沒擋下反滲透法，任由民進黨「強姦」過關。黨團總召曾銘宗解釋，民進黨很惡毒，雖有絕對多數席次，仍準備讓國民黨霸佔主席台，再扣藍營紅帽，因此很多黨籍區域立委都不敢來，擔心扣上紅帽後影響選舉，黨團與秘書長曾永權研商，決定採戴口罩在議場靜坐5小時抗議。雖然很多深藍支持者怪罪黨團不夠強硬，不過黨團已與親民黨、無黨籍完成39位立委連署，一旦總統簽署公布，就立即提釋憲。

曾銘宗也說，黨團上午邀曾任大法官的蘇永欽開反滲透法座談會，力斥該法違憲，民進黨及陸委會很緊張，中午馬上開記者會反擊，顯然座談會有效。

中常委姚江臨認同黨團的處理方式，主張立委選舉若過半，2月1日報到後就立即重審反滲透法。姚的提議，獲曾永權、曾銘宗支持，表示下屆國會要廢除黨產條例、促轉條例等違憲法令，但「反滲透法絕不能廢除，只能重審」，在重審過程去除侵害人權自由、空白授權等負面內容，同時提高國家安全，才不會被戴紅帽。

曾永權的解釋，現場無人異議，獲中常委接受。

(中時 )