雲仙樂園內已陸續綻放的美麗櫻花，迎接2020新春金鼠報喜。（雲仙樂園提供／葉書宏新北傳真）

雲仙樂園內已陸續綻放的美麗櫻花，迎接2020新春金鼠報喜。（雲仙樂園提供／葉書宏新北傳真）

雲仙樂園內已陸續綻放的美麗櫻花，迎接2020新春金鼠報喜。（雲仙樂園提供／葉書宏新北傳真）

新北市烏來素以「大台北後花園」著稱，「春櫻、夏溪、秋楓、冬泉」的觀光景緻為其特色。雲仙樂園內已陸續綻放的美麗櫻花，迎接2020新春金鼠報喜，春櫻盛開的好時節，體驗烏來台車、搭乘雲仙樂園纜車賞春櫻、享受烏來冬之泉，是適合全家大小一日輕便小旅行的好去處。

新春初一到初五，「雲仙遊園趣」全園一起動起來，歡迎大家跟著旺仔一同遊雲仙，喜迎財神爺，一起來拜年。

園區內增設生態展覽、碰碰車、套住幸福圈圈樂，配合農曆新春節慶好運到，園區憑纜車入門票就有摸彩劵，只要臉書打卡或按讚，即可參加摸彩活動；「尋寶樂」拍照打卡集滿照片上傳臉書，就送精美小禮物乙份；園區市集與販賣點消費滿300元，憑發票或收據，滿額禮參加抽抽樂乙次，遊雲仙得好獎獎不完!

園區街藝表演節目、創意市集，精采豐富熱鬧滾滾，街頭藝人表演秀：韓吉彈唱好聽音樂不間斷與劉沛忻韻律體操呼拉圈、探索泰雅各式文創商品的精神，手作童玩趣，親子同樂動手做麻糬、創意棉花糖與趣味魔術方塊、還有士福茗茶來奉茶，邀請你一起喝茶趣，喜愛塔羅牌和占星的朋友，千萬不要錯過Lala老師指導，製作塔羅牌和占星，面對工作、感情、事業遇到的問題找出解決方法！

園區內推出各項優惠方案，滿足親子同樂、家族旅行、情人浪漫遊的一日遊行程規劃。

迎新櫻花季一日遊方案：

1.搭纜車吃美食 $580／人(原價$682)

(空中纜車來回券＋入園票＋櫻花美食饗宴套餐或原民屋套餐 2選1)

2.樂遊雲仙 $450／人(原價$520)

(空中纜車來回券＋入園票＋划船、射箭、漆彈各乙次)

3.森林下午茶 $366／人(原價$430)

(空中纜車來回券＋入園票＋葉綠素咖啡廳下午茶或特餐2選1)

冬之溫泉、新春住宿專案

雲仙「2020 Happy New Year」限定專案搭配國旅秋冬遊方案只要2020元

雲仙「新春早鳥3888」住宿1泊3食專案只要$3888元，吃喝玩樂暢遊雲仙

相關內容專案可上官網、臉書查詢，訂購專線與專人諮詢，請電洽（02）26616383。

(中時 )