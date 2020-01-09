台北市第七選區國民黨立委候選人費鴻泰8日，來到和平東路三段的「大我新舍」問候榮民以及榮眷，國民黨副主席郝龍斌也到場力挺，費鴻泰出身軍警世家，對於軍、警以及眷屬的福利一向關注，也受到了大我新舍民眾的熱烈歡迎。

郝龍斌表示，費鴻泰在立法院做了很多事，一生一世都會保衛中華民國，他呼籲一定要下架新潮流，讓費鴻泰當選。

費鴻泰則是與現場的榮民伯伯也約好了，過年前會再來探望他們

(中時 )