郝龍斌力挺費鴻泰，堅定捍衛中華民國 00:122020/01/09 中時 陳俊雄 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨副主席郝龍斌陪北市第七選區候選人費鴻泰探視「大我新舍」的榮民伯伯。（費鴻泰競選總部提供／陳俊雄台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市第七選區國民黨立委候選人費鴻泰8日，來到和平東路三段的「大我新舍」問候榮民以及榮眷，國民黨副主席郝龍斌也到場力挺，費鴻泰出身軍警世家，對於軍、警以及眷屬的福利一向關注，也受到了大我新舍民眾的熱烈歡迎。 郝龍斌表示，費鴻泰在立法院做了很多事，一生一世都會保衛中華民國，他呼籲一定要下架新潮流，讓費鴻泰當選。 費鴻泰則是與現場的榮民伯伯也約好了，過年前會再來探望他們 (中時 ) #費鴻泰 #郝龍斌 #民國 #國民黨 #榮民 也許您會感興趣 推薦閱讀 簡明廉批獨厚林國慶 國民黨部：尊重黨員自由意志 17:412020/01/05 政治 避免紅綠對決是國民黨的天命 04:102020/01/06 論壇廣場 嘉縣第二選區 簡明廉批藍營 獨厚林國慶 04:102020/01/06 地方新聞 藍痛批查水表 蔡辦呼籲停止抹黑造謠 13:422020/01/06 政治 挺韓後援總會動員令 張善政：政黨票投國民黨 14:232020/01/06 政治 查水表分藍綠？綠批國民黨要造謠到什麼時候 17:412020/01/06 政治 用921當選舉口號？ 民進黨改「甄嬛傳」這句罵藍營 16:402020/01/07 政治 郝龍斌力挺費鴻泰進立院 下架新潮流 23:022020/01/08 政治 國民黨賣不動產得1216萬元 黨產會同意發放給700多名解僱勞工 23:022020/01/08 政治 不是韓！林濁水：這人若敗選 國民黨恐萬劫不復 00:032020/01/09 政治 政治熱門新聞 175位博士查蔡英文「論文門」終於有驚人進展！ - 政治 最後3天談到韓選情 趙少康又激動拍桌 - 政治 不是韓！林濁水：這人若敗選 國民黨恐萬劫不復 - 政治 港媒：韓國瑜勢頭 已超越馬英九巔峰時期 - 政治 發生什麼事？覺青女神突崩潰：國會過半不可能了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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