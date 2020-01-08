北市松山晚間發生雙屍命案。有對年約20多歲的男女大學生被發現陳屍陽台，其中1人脖子有疑似不明勒痕。警方已封鎖現場調查中。女死者阿公稍早也趕到現場認屍。

女大生的阿嬤、阿公，稍早接獲警方通知，忍著悲痛趕至現場認屍。據悉，前幾女大生才回家吃飯開心幫弟弟慶生，家人也看不出有何異樣。

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