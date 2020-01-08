松山雙屍案 女大生阿公悲痛認屍：前幾天才回家幫弟慶生 23:592020/01/08 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 女大生的阿嬤、阿公，稍早接獲警方通知，忍著悲痛到場認屍。（王英豪攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市松山晚間發生雙屍命案。有對年約20多歲的男女大學生被發現陳屍陽台，其中1人脖子有疑似不明勒痕。警方已封鎖現場調查中。女死者阿公稍早也趕到現場認屍。 女大生的阿嬤、阿公，稍早接獲警方通知，忍著悲痛趕至現場認屍。據悉，前幾女大生才回家吃飯開心幫弟弟慶生，家人也看不出有何異樣。 ★中時電子報關心您：再給自己一次機會 自殺諮詢專線：0800-788995（24小時） 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時電子報) #女大生 #認屍 #阿公 #慶生 #現場 #松山 #雙屍 #輕生 #命案 #大學生 #阿公 也許您會感興趣 推薦閱讀 原裝情侶跨年夜拆封 女大生被X暈男友急求救 23:242020/01/04 社會 天菜正妹狂被陌生人求婚 原因令人鼻酸 08:282020/01/05 日常 內湖驚傳3屍命案 男疑勒斃妻兒再自傷 15:582020/01/05 社會 女友搭順風車跨年遺失錢包 男友挺身遭砍殺 18:582020/01/05 社會 想省錢吃超商？女大生揭驚人真相 21:012020/01/05 日常 獨》對女大生下藥舔乳 前台大醫院員工賠15萬 07:292020/01/06 社會 八成學生寒假想打工 實況主、小編成夢幻職缺 18:572020/01/06 生活 寒假打工 近6成時薪不合法 04:102020/01/07 財經焦點 影／誰說年輕人不挺韓 大學生：我支持韓國瑜！ 11:422020/01/07 政治 北市大學生男女陳屍住處 脖子疑似有不明勒痕 22:082020/01/08 社會 社會熱門新聞 建設公司老闆涉地下匯兌6.2億 嘉義地檢聲押 - 社會 情侶太魯閣車震遭遇落石 獲救畫面竟是這樣 - 社會 臉書黑韓國瑜假學歷 「美國富商」遭法辦 - 社會 北市大學生男女陳屍住處 脖子疑似有不明勒痕 - 社會 大叔外送嫩妹吃五次 爸媽發現氣炸 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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