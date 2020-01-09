2020大選進入倒數計時，韓國瑜陣營9日於凱道進行選前最大造勢晚會，號召百萬庶民站出來！屆時人擠人，保守估計30萬人起跳。由於「黑韓」伺機蠢動，恐有人故意製造事端，有藍營支持者特地溫馨提醒教戰守則，以保護自己權益，遠離「黑韓」陷阱。

溫馨提醒教戰守則第一條：1月9日當天，只要一抵達凱道，到活動結束離開，在整個過程中，千萬別接受不明人士致贈的禮物，因為怕會中計，一旦被錄音、錄影，就會被誣賴說是韓陣營賄選⋯，切記！千萬別伸手接任何不明人士免費贈送的禮物!

包括所有韓國瑜造勢場合都不要接受不明人物給的超過30元以上的禮物，要拿禮物前先問對方是何姓名？同時請陪同的人錄影存證，要知道「黑韓」是無惡不為、見縫插針，藍營支持者要來個反搜證。

溫馨提醒教戰守則第二條：參加1/9聚會的夥伴們請注意，隨身財物務必貼身存放，不要放背包，肩包或側後腰包，鬆弛前後口袋內。身份證不要帶到造勢現場，以免遺失無法投票。

提防扒手集團會混跡在人群中，除扒財物外，這次也針對身份證特別小心，以免造成無身份證不可投票的困擾。當三、兩人突然推擠旁人的行為，除自己小心外，要勇予警示及檢舉。

(中時電子報)