前Super Junior M成員Henry劉憲華，2018年離開韓國SM經紀公司後，2019年進軍好萊塢主演電影《狗狗的旅程》，也在音樂和綜藝上表現出色，近日他在微博展現好身材，露出苦練許久的胸肌和六塊肌，讓大家看到他的結實好身材。
30歲的劉憲華近年來在韓國和大陸的綜藝與演藝圈上表現出色，不少節目上都能看到他的演出，從小學小提琴的他也經常表現出他的音樂才華，近日他展現不同以往的身材部分，大方露出好身材，還寫下：「那我發給你們看，不許給別人看哦。」
(中時電子報)
前Super Junior M成員Henry劉憲華，2018年離開韓國SM經紀公司後，2019年進軍好萊塢主演電影《狗狗的旅程》，也在音樂和綜藝上表現出色，近日他在微博展現好身材，露出苦練許久的胸肌和六塊肌，讓大家看到他的結實好身材。
30歲的劉憲華近年來在韓國和大陸的綜藝與演藝圈上表現出色，不少節目上都能看到他的演出，從小學小提琴的他也經常表現出他的音樂才華，近日他展現不同以往的身材部分，大方露出好身材，還寫下：「那我發給你們看，不許給別人看哦。」
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