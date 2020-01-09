東森集團總裁王令麟看好2020年景氣，不僅要以併購、拓點方式，擴大旗下寵物事業、自然美品牌通路，強調東森集團最大戰略是「國際化」，今年正是啟動年。

王令麟進一步表示，今年的景氣是「Wonderful」(非常好)，消費者口袋有錢、股市又上萬二點，不過，零售業競爭過度激烈，獲利能力可能有較高風險。

在通路過度競爭下，加上服務已走入國際雲端，王令麟認為，企業國際化是必然的道路，東森為了國際化已做許多準備，包括2年前併購草莓網，取得國際通路，後又併購自然美，取得美妝自營商品品牌及生產基地，2019年培養社交電商商模成功，商品、通路、商模到位，今年將前進東南亞，並持續深耕中國大陸市場。

王令麟進一步指出，2020年是非常好的一年，在線上線下整合、全力發展國際布局下，今年集團營收以達到388億元為目標；法人預估，東森今年獲利估20億元；東森併購草莓網，新媒體、新零售事業雙雙告捷，預計股利發放高於去年1元以上的水準。

國際化要成功，需要更多的工作支持，東森購物自2018年併購草莓網後，在全球擁有超過1000個批發代銷的合作夥伴，如亞馬遜、eBay及小紅書等知名電商，銷售版圖橫跨全球230個國家及區域，今年將借重這些在地合作夥伴的力量，將新零售和新媒體事業打入馬來西亞、印尼、越南等當地市場。

對於美商google、facebook網路平台，在台掌握新聞導流、賺廣告費又不繳稅，王令麟形容，這些公司跟台灣媒體拆帳，根本是空手道，王令麟表示，民眾離不開google、facebook平台，現在媒體已經不能不理它們，只能選擇加入它們、相互利用來生存。

(中時 )