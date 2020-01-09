美國總統川普8日就伊朗發射飛彈攻擊伊拉克境內美軍基地，向全美民眾發表談話，他說，伊朗的攻擊並未造成美軍傷亡，僅造成少許損失，「我們偉大的美國武裝部隊已準備好面對一切，伊朗顯然退卻了。」

川普表示，伊朗尋求製造核子武器，威脅文明世界，而除掉（伊朗「聖城旅」司令）蘇萊馬尼，是對潛在的恐怖分子發出強烈的訊息。蘇萊馬尼正在籌劃攻擊美國目標。他說，美國將持續檢視各種措施，繼續對伊朗實施強大的經濟制裁。伊朗必須放棄其核武計畫，停止支持恐怖主義。

川普要求中、俄、歐洲和其它各國退出與伊朗的核協議，表示美國不想使用其軍事力量，美國的經濟實力是最好的威懾力量。

伊朗於中東時間8日對伊拉克美軍基地發射多枚飛彈，報復上周美國用無人機擊殺伊朗精銳部隊「聖城旅」指揮官蘇萊馬尼。伊朗方面宣稱炸死至少80名美軍；美國五角大廈證實至少兩處設施遇襲，但否認有人員傷亡。

伊朗最高領袖哈米尼稱，飛彈攻擊是對美國「甩耳光」，美國軍隊應該撤離中東地區。

(中時 )