蘋果一代平價神機iPhone XR，在推出一年之後根據CounterPoint市調機構統計，仍舊奪下2019年Q3全球銷量最佳的手機。那麼到底應不應該入手iPhone 11呢？接下來快速透過規格與相機對比，告訴你兩者的區別。

iPhone XR與iPhone 11(紫色)機身對比(右側)。(黃慧雯攝)

iPhone XR與iPhone 11(紫色)機身對比(左側)。(黃慧雯攝)

iPhone XR與iPhone 11(紫色)機身對比(底部)。(黃慧雯攝)

iPhone XR與iPhone 11(紫色)機身對比(正面螢幕)。(黃慧雯攝)

iPhone XR與iPhone 11(紫色)機身對比(主相機位置)。(黃慧雯攝)

規格對比：iPhone 11vs iPhone XR

對比iPhone XR，時隔一年的iPhone 11與它事實上在螢幕尺寸(6.1吋)、解析度(1792 x 828畫素)、畫素密度(326ppi)、螢幕對比度(1400:1)、材質(LCD，蘋果命名為Liquid Retina HD顯示器)、亮度(625nits)、儲存容量(64/128/256GB)、支援Qi無線充電、全螢幕手勢操作方法等層面都是一致的。反之，其餘的規格都有所升級，包含以下幾點：

1. 相機升級：主相機從單鏡頭(1200萬畫素、f/1.8)，升級到雙鏡頭(1200萬畫素f/1.8、1200萬畫素超廣角鏡頭f/2.4)。前鏡頭則從700萬畫素f2.2 TrueDepth相機升級到1200萬畫素TrueDepth相機(f/2.2)。整體來說，升級幅度不可謂不大。功能上，iPhone 11主相機可新增支援2倍光學變焦(縮小)、支援新一代Smart HDR、人像拍攝新增高色調燈光黑白模式，可辨識人像與寵物的主體、夜間模式以及自動調整等功能；前相機則首度支援慢動作錄影。

2. Face ID：支援更多角度的解鎖(容忍度更大)

3. 機身顏色有變：整體來說，iPhone 11的機身顏色選擇改為黑、白、紅、黃、綠、紫色，與iPhone XR的黑、白、紅、黃、藍、珊瑚色不同，且因為加入更多白色元素，讓機身顏色更為粉嫩，就算是同一色系款式iPhone 11也跟iPhone XR看起來有些微不同(例如同樣是紅色，iPhone 11款式更為粉嫩，iPhone XR款式則更接近標準紅色)。

4. 防水性能更好：iPhone 11支援IP68防水防塵等級，可在水下2m深度維持30分鐘；比iPhone XR的IP67(水下1米深度維持30分鐘)更上一層樓。

5. 電池續航力表現更佳：iPhone XR是2018年iPhone中(iPhone XS、iPhone XR)中電池續航力表現最佳的款式，而iPhone 11在維持差不多的機身尺寸下，電池續航力還比iPhone XR多出一小時(蘋果官方數據)，在續航力表現上應該不會讓用戶失望。

6. 處理器升級：當然隔代之後，iPhone 11採用的是與iPhone 11 Pro系列同級的A13 Bionic晶片，iPhone XR則是採用A12 Bionic，性能更提升。A13 Bionic內建第三代神經網路引擎，比A12 Bionic的第二代神經網路引擎更為強大。

相機表現上，iPhone 11對比iPhone XR的升級幅度明顯，加入了夜景模式、超廣角鏡頭，且在人像模式上也支援更多模式(可辨識寵物也新增高色調燈光黑白模式)，在景物拍攝上，新增的超廣角鏡頭讓拍攝影用場景更多元，編輯認為是升級重點上最令人印象深刻的一點(如果是增加長焦鏡頭，亮點就沒這麼強烈)。

iPhone XR(左)與iPhone 11實拍照對比：日拍。(黃慧雯攝)

iPhone XR(左)與iPhone 11實拍照對比：高對比環境。iPhone 11所拍出的照片，明暗對比更為明顯強烈。(黃慧雯攝)

iPhone XR(左)與iPhone 11實拍照對比：廣角鏡頭vs超廣角鏡頭。(黃慧雯攝)

iPhone XR(左)與iPhone 11實拍照對比：廣角鏡頭vs超廣角鏡頭(外加高對比環境)。(黃慧雯攝)

iPhone XR(左)與iPhone 11實拍照對比：夜拍(1)。(黃慧雯攝)

iPhone XR(左)與iPhone 11實拍照對比：夜拍(2)。(黃慧雯攝)

iPhone XR(左)與iPhone 11實拍照對比：夜拍(3)。(黃慧雯攝)

iPhone XR(左)與iPhone 11實拍照對比：夜拍(4)。iPhone 11夜景模式在前後靜物都能明顯提亮，且噪點增加不明顯。(黃慧雯攝)

體驗心得

iPhone 11對比iPhone XR，除去機身設計的整體風格轉變不大外，在機身前後玻璃強度、防水性能、電池續航力、前後相機規格、Face ID等都有不小提升，更難能可貴是入手價格還比iPhone XR當初首賣時更低，吸引力爆棚。是相當適合想要初次體驗iPhone，或者是從舊款機種升級的選擇。

(中時電子報)