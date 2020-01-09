蘋果一代平價神機iPhone XR，在推出一年之後根據CounterPoint市調機構統計，仍舊奪下2019年Q3全球銷量最佳的手機。那麼到底應不應該入手iPhone 11呢？接下來快速透過規格與相機對比，告訴你兩者的區別。

iPhone XR與iPhone 11(紫色)機身對比(右側)。(黃慧雯攝)
iPhone XR與iPhone 11(紫色)機身對比(右側)。(黃慧雯攝)
iPhone XR與iPhone 11(紫色)機身對比(左側)。(黃慧雯攝)
iPhone XR與iPhone 11(紫色)機身對比(左側)。(黃慧雯攝)
iPhone XR與iPhone 11(紫色)機身對比(底部)。(黃慧雯攝)
iPhone XR與iPhone 11(紫色)機身對比(底部)。(黃慧雯攝)
iPhone XR與iPhone 11(紫色)機身對比(正面螢幕)。(黃慧雯攝)
iPhone XR與iPhone 11(紫色)機身對比(正面螢幕)。(黃慧雯攝)
iPhone XR與iPhone 11(紫色)機身對比(主相機位置)。(黃慧雯攝)
iPhone XR與iPhone 11(紫色)機身對比(主相機位置)。(黃慧雯攝)

規格對比：iPhone 11vs iPhone XR

對比iPhone XR，時隔一年的iPhone 11與它事實上在螢幕尺寸(6.1吋)、解析度(1792 x 828畫素)、畫素密度(326ppi)、螢幕對比度(1400:1)、材質(LCD，蘋果命名為Liquid Retina HD顯示器)、亮度(625nits)、儲存容量(64/128/256GB)、支援Qi無線充電、全螢幕手勢操作方法等層面都是一致的。反之，其餘的規格都有所升級，包含以下幾點：

1. 相機升級：主相機從單鏡頭(1200萬畫素、f/1.8)，升級到雙鏡頭(1200萬畫素f/1.8、1200萬畫素超廣角鏡頭f/2.4)。前鏡頭則從700萬畫素f2.2 TrueDepth相機升級到1200萬畫素TrueDepth相機(f/2.2)。整體來說，升級幅度不可謂不大。功能上，iPhone 11主相機可新增支援2倍光學變焦(縮小)、支援新一代Smart HDR、人像拍攝新增高色調燈光黑白模式，可辨識人像與寵物的主體、夜間模式以及自動調整等功能；前相機則首度支援慢動作錄影。

2. Face ID：支援更多角度的解鎖(容忍度更大)

3. 機身顏色有變：整體來說，iPhone 11的機身顏色選擇改為黑、白、紅、黃、綠、紫色，與iPhone XR的黑、白、紅、黃、藍、珊瑚色不同，且因為加入更多白色元素，讓機身顏色更為粉嫩，就算是同一色系款式iPhone 11也跟iPhone XR看起來有些微不同(例如同樣是紅色，iPhone 11款式更為粉嫩，iPhone XR款式則更接近標準紅色)。

4. 防水性能更好：iPhone 11支援IP68防水防塵等級，可在水下2m深度維持30分鐘；比iPhone XR的IP67(水下1米深度維持30分鐘)更上一層樓。

5. 電池續航力表現更佳：iPhone XR是2018年iPhone中(iPhone XS、iPhone XR)中電池續航力表現最佳的款式，而iPhone 11在維持差不多的機身尺寸下，電池續航力還比iPhone XR多出一小時(蘋果官方數據)，在續航力表現上應該不會讓用戶失望。

6. 處理器升級：當然隔代之後，iPhone 11採用的是與iPhone 11 Pro系列同級的A13 Bionic晶片，iPhone XR則是採用A12 Bionic，性能更提升。A13 Bionic內建第三代神經網路引擎，比A12 Bionic的第二代神經網路引擎更為強大。

相機表現上，iPhone 11對比iPhone XR的升級幅度明顯，加入了夜景模式、超廣角鏡頭，且在人像模式上也支援更多模式(可辨識寵物也新增高色調燈光黑白模式)，在景物拍攝上，新增的超廣角鏡頭讓拍攝影用場景更多元，編輯認為是升級重點上最令人印象深刻的一點(如果是增加長焦鏡頭，亮點就沒這麼強烈)。

iPhone XR(左)與iPhone 11實拍照對比：日拍。(黃慧雯攝)
iPhone XR(左)與iPhone 11實拍照對比：日拍。(黃慧雯攝)
iPhone XR(左)與iPhone 11實拍照對比：高對比環境。iPhone 11所拍出的照片，明暗對比更為明顯強烈。(黃慧雯攝)
iPhone XR(左)與iPhone 11實拍照對比：高對比環境。iPhone 11所拍出的照片，明暗對比更為明顯強烈。(黃慧雯攝)
iPhone XR(左)與iPhone 11實拍照對比：廣角鏡頭vs超廣角鏡頭。(黃慧雯攝)
iPhone XR(左)與iPhone 11實拍照對比：廣角鏡頭vs超廣角鏡頭。(黃慧雯攝)
iPhone XR(左)與iPhone 11實拍照對比：廣角鏡頭vs超廣角鏡頭(外加高對比環境)。(黃慧雯攝)
iPhone XR(左)與iPhone 11實拍照對比：廣角鏡頭vs超廣角鏡頭(外加高對比環境)。(黃慧雯攝)
iPhone XR(左)與iPhone 11實拍照對比：夜拍(1)。(黃慧雯攝)
iPhone XR(左)與iPhone 11實拍照對比：夜拍(1)。(黃慧雯攝)
iPhone XR(左)與iPhone 11實拍照對比：夜拍(2)。(黃慧雯攝)
iPhone XR(左)與iPhone 11實拍照對比：夜拍(2)。(黃慧雯攝)
iPhone XR(左)與iPhone 11實拍照對比：夜拍(3)。(黃慧雯攝)
iPhone XR(左)與iPhone 11實拍照對比：夜拍(3)。(黃慧雯攝)
iPhone XR(左)與iPhone 11實拍照對比：夜拍(4)。iPhone 11夜景模式在前後靜物都能明顯提亮，且噪點增加不明顯。(黃慧雯攝)
iPhone XR(左)與iPhone 11實拍照對比：夜拍(4)。iPhone 11夜景模式在前後靜物都能明顯提亮，且噪點增加不明顯。(黃慧雯攝)

體驗心得

iPhone 11對比iPhone XR，除去機身設計的整體風格轉變不大外，在機身前後玻璃強度、防水性能、電池續航力、前後相機規格、Face ID等都有不小提升，更難能可貴是入手價格還比iPhone XR當初首賣時更低，吸引力爆棚。是相當適合想要初次體驗iPhone，或者是從舊款機種升級的選擇。

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(中時電子報)

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