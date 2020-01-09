一名牙科助理疑似與已婚牙醫不倫，傳訊「色鬼」、「那麼久才找我」、「你沒有洗澡唷」等語給牙醫，遭正宮提告求償60萬元。新北地院審理，認為簡訊內容確實已逾一般正常男女社交禮儀，判牙助應賠償3萬元。

根據判決書內容，正宮指控牙助明知老公小周是有配偶之人，竟於前年8到10月間，多次傳送挑逗語言如：「色鬼」、「你想我嗎？」、「那麼久才找我」、「你沒有洗澡唷」、「肯定是不給親在不爽」等訊息給小周，而老公小周也回傳「我想躺你旁邊」、「待會罰妳親我」、「脖子上還有你的香味」、「過來了？」、「不是說好一起裸睡嗎？」、「我的心在妳那」等語。正宮另指控被告牙助數度邀約小周到家中溫存。

新北地院審理，認為簡訊內容確實已侵害其配偶權且情節重大；但正宮主張牙助與小周深夜見面、擁抱、親吻臉頰、企圖傳送私密照片等情事，則沒有證據，因此判牙助應賠償3萬元。

(中時電子報)