澳洲大火連天，大批野生駱駝在偏郊城鎮尋找水源，但卻引起當地居民不滿，認為是與人類搶水資源；對此，澳洲當局8日派出狙擊手搭乘直升機，預計射殺多達一萬頭駱駝。

澳洲大火連天，大批野生駱駝在偏郊城鎮尋找水源，但卻引起當地居民不滿，官方將射殺將近一萬頭駱駝。

去年澳洲經歷有紀錄以來最熱且最乾的一年，嚴重旱災引發致命林火，重創澳洲東南部地區。據美國有線電視新聞網（CNN）與法新社報導，澳洲南澳州官員表示，許多駱駝闖入農村社區，和居民爭搶早已短缺的食物和水源，破壞當地基礎設施，還為用路駕駛帶來危險。

當地媒體報導，在南澳州西北部、住有2300位原住民的「阿南古之地」（Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara，APY），將進行為期5天的駱駝撲殺行動。阿南古之地的執行委員會表示，駱駝尋找水源之際，這些群體為阿南古之地的偏遠原住民聚落及畜牧業帶來壓力。

支持出動直升機射殺駱駝的南澳州環境部門指出，有些駱駝渴死或爭搶水源時被同類踩死，旱災也衍生了嚴重的動物福利問題，「在某些情況下，動物屍體污染了重要的水源和文化遺址。」

澳洲於1840年代首度引進駱駝，協助探索澳洲大陸的廣闊內陸，往後60年更從印度引進多達2萬頭駱駝。如今澳洲被視為全球擁有最多野生駱駝的國家，官方估計，有超過100萬頭駱駝在澳洲內陸沙漠遊走。

(中時電子報)