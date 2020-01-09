8日前往大陸廣東中山市踢館的寶島夢想家，雖在最後關頭被澳門戰狼追成平手，卻靠「噴射飛人」張宗憲最後56秒投進致勝三分球，最後以92比89險勝地主澳門戰狼，笑納本季第4勝(5敗)，兩隊將於10日續在中山市進行對決。

夢想家雖跟澳門戰狼打完上半場，處於43比54落後，卻在第3節一舉扭轉局面，打到最後4分46秒，反以87比77大幅超前，沒想到此時換成澳門戰狼反撲，一波12比2猛攻，把比分追成89平，幸好張宗憲的三分球，及時解救夢想家。

楊恩替夢想家貢獻23分、22籃板及10助攻的驚人大三元數據，卻還是比不上張宗憲最後56秒的三分球來得重要，張宗憲全場投19中10，含三分球投5中1，代表這顆三分球也是他全場唯一投進的三分外線，他最後拿下21分、5助攻。

跟楊恩一樣打滿全場的塔克，也幫夢想家拿下15分、11助攻與7籃板，「少俠」田壘替補攻下本季新高11分，喬丹10分、9籃板，錢肯尼9分、4助攻，夢想家整場比賽只用7名球員輪替；澳門戰狼則以湯瑪斯19分最高。

(中時 )