李沛旭和蔡淑臻7日在伊林娛樂尾牙受訪時拋出震撼彈，一前一後宣布已分手一段時間，8年多的姊弟戀劃下句點，但未透露分手時間點。《時報周刊》8日爆出，其實李沛旭去年9月起便經常在IG限時動態上和一位長髮妹放閃，並稱對方為「對的人」，周刊也直擊他溫馨接送一名長相甜美的膨皮嫩妹，經過照片比對，「對的人」疑似就是他溫馨接送的嫩妹，感情狀態似「現正熱戀中」。李沛旭稍早也親自回覆本報記者：「謝謝關心！」

李沛旭溫馨接送嫩妹，女生下車時還送上飛吻。（時報周刊提供）

李沛旭與蔡淑臻2010年因合作《犀利人妻》擦出愛火，愛情長跑8年多，去年初卻驚傳情變，當時李沛旭在臉書貼出「對妳的疼愛是手放開」等文，蔡淑臻之後受訪卻絕口不提「分手」。直到7日晚上李沛旭才率先坦言兩人已經分手一段時間，現在是祝福彼此找到更好的將來。不過因為兩人一起買了房子，目前仍同住一個屋簷下，蔡淑臻說，房子會賣掉，之後各自搬走。

相對於蔡淑臻前晚透露目前感情狀態是「身邊沒有人，就是我跟我自己」，李沛旭則似乎早已經另發展出新戀情，他常與網友互動，每周在IG的限時動態上接受提問，卻疑似露餡新戀情。去年9月，有位女網友對李沛旭拋出問題，寫下「我也可以裡面不穿，單穿這件（指運動衣）去健身嗎？」李沛旭霸氣回覆：「妳只能穿給我看。」宛如情侶間的親密對話，隔沒幾天，女方表示想念李沛旭，問他：「你知道我一直在想你，都不能專心上班嗎？」李沛旭一句「我知道，因為我也是」閃瞎網友。

隔了幾周，女方再度表達思念，問李沛旭「很想你的時候該怎麼辦？」李沛旭則以英文「I will always be there for you.（我會一直陪在妳旁邊）」安撫女方。去年11月李沛旭生日前夕，女生詢問：「你的生日禮物送什麼好？」他回答：「請把妳自己綁上蝴蝶結。」並配上女方半張臉的微笑照片，高調示愛毫不遮掩。今年1月初，女生更直接以「寶貝」稱呼他，李沛旭則甜回「My Love」，更配上二人合照。他甚至將這些甜蜜對話集結成相簿，並取名「對的人」，算是給了女方名分。

李沛旭與疑似新歡數月以來頻頻在IG上出現曖昧、不避嫌的親密對話。（摘自李沛旭IG）

對於外界好奇李沛旭與蔡淑臻到底何時分手？蔡淑臻前晚說，分手多久不是一個幾月幾號很明顯切割的日期，「很難，因為真的在一起很久，不是今天講好、明天就分開。是沈澱一段時間才分開」。言語之中除了祝福對方，也不斷稱讚李沛旭在健身、表演方面的努力很值得被看見，是非常有能力的人。兩人平和分手不僅口不出惡言，並真心祝福對方，也算是分手典範。

(中時 )