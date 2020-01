李沛旭和蔡淑臻7日在伊林娛樂尾牙受訪時拋出震撼彈,一前一後宣布已分手一段時間,8年多的姊弟戀劃下句點,但未透露分手時間點。《時報周刊》8日爆出,其實李沛旭去年9月起便經常在IG限時動態上和一位長髮妹放閃,並稱對方為「對的人」,周刊也直擊他溫馨接送一名長相甜美的膨皮嫩妹,經過照片比對,「對的人」疑似就是他溫馨接送的嫩妹,感情狀態似「現正熱戀中」。李沛旭稍早也親自回覆本報記者:「謝謝關心!」

李沛旭溫馨接送嫩妹,女生下車時還送上飛吻。(時報周刊提供)

李沛旭與蔡淑臻2010年因合作《犀利人妻》擦出愛火,愛情長跑8年多,去年初卻驚傳情變,當時李沛旭在臉書貼出「對妳的疼愛是手放開」等文,蔡淑臻之後受訪卻絕口不提「分手」。直到7日晚上李沛旭才率先坦言兩人已經分手一段時間,現在是祝福彼此找到更好的將來。不過因為兩人一起買了房子,目前仍同住一個屋簷下,蔡淑臻說,房子會賣掉,之後各自搬走。

相對於蔡淑臻前晚透露目前感情狀態是「身邊沒有人,就是我跟我自己」,李沛旭則似乎早已經另發展出新戀情,他常與網友互動,每周在IG的限時動態上接受提問,卻疑似露餡新戀情。去年9月,有位女網友對李沛旭拋出問題,寫下「我也可以裡面不穿,單穿這件(指運動衣)去健身嗎?」李沛旭霸氣回覆:「妳只能穿給我看。」宛如情侶間的親密對話,隔沒幾天,女方表示想念李沛旭,問他:「你知道我一直在想你,都不能專心上班嗎?」李沛旭一句「我知道,因為我也是」閃瞎網友。

隔了幾周,女方再度表達思念,問李沛旭「很想你的時候該怎麼辦?」李沛旭則以英文「I will always be there for you.(我會一直陪在妳旁邊)」安撫女方。去年11月李沛旭生日前夕,女生詢問:「你的生日禮物送什麼好?」他回答:「請把妳自己綁上蝴蝶結。」並配上女方半張臉的微笑照片,高調示愛毫不遮掩。今年1月初,女生更直接以「寶貝」稱呼他,李沛旭則甜回「My Love」,更配上二人合照。他甚至將這些甜蜜對話集結成相簿,並取名「對的人」,算是給了女方名分。

李沛旭與疑似新歡數月以來頻頻在IG上出現曖昧、不避嫌的親密對話。(摘自李沛旭IG)

對於外界好奇李沛旭與蔡淑臻到底何時分手?蔡淑臻前晚說,分手多久不是一個幾月幾號很明顯切割的日期,「很難,因為真的在一起很久,不是今天講好、明天就分開。是沈澱一段時間才分開」。言語之中除了祝福對方,也不斷稱讚李沛旭在健身、表演方面的努力很值得被看見,是非常有能力的人。兩人平和分手不僅口不出惡言,並真心祝福對方,也算是分手典範。

(中時 )