選戰倒數2天，曾因郭台銘不選總統而賭輸100萬的「財經網美」胡采蘋卻在臉書PO文告急，表示民進黨各地都在大幅度失血，連幾個有希望的選區都可能翻盤，比預期嚴重許多，呼籲大家趕快出來投票。

胡采蘋8日PO文說，中南部同婚打擊比想像中大，台北市有希望的選區恐都翻盤，自己得到的情報顯示，血不僅止不住，還越失越多。胡采蘋表示，自己從來不是打恐嚇牌的人，但這次情況真的很危急，不僅勢均力敵的選區會全掉，國會過半更是不可能，希望大家趕緊拉票、固票，把票投給民進黨。

胡采蘋8日稍早更PO文表示，自己朋友的父母已經買機票回台投韓，而且整架班機全都是回台投票的韓粉，不少網友也在下面紛紛留言：「我學弟從舊金山飛回來整機也都是韓粉」、「我美僑姑姑突然傳瓊瑤文章給我...」、「這次真的不樂觀」、「超多長輩都韓粉，而且不分本省外省」，但也有人打強心針說：「我們也很多人回台挺小英」、「我這邊回台的都投小英」。

(中時電子報)