資深媒體人陳揮文深夜12點在網路節目中公布大彩蛋，要韓粉別焦慮，好好吃好睡好等0111投票。而陳揮文口中的彩蛋，就是選前一個禮拜的6號、7號兩天挺韓政論節目收視率穩居政論節目中的前3名，而綠媒政論節目收視率則較先前掉了一截，讓陳揮文直言起風了！
陳揮文深夜在17直播中公布大彩蛋，一張去年與今年政論節目收視率的對比圖道盡千言萬語，圖中挺韓政論節目相較於去年一度被綠媒政論節目趕上的狀況，今年1/7收視率全部輾壓綠媒政論節目。而中天《新聞深喉嚨》收視率更衝上全國第3名。
陳揮文公布完大彩蛋後，也呼籲韓粉踴躍分享讓更多韓粉知道，「你看綠色的部分掉很多。」直言大家都醒了，也對韓國瑜有信心贏得大選，「你看這兩個不同時間點的收視率的差別，不管是排行榜的或是收視率差別，其實我相信韓粉不用那個啦，免煩惱免煩惱，大家去睡。」
只是當然還是有不放心的韓粉，在直播聊天室好奇詢問，收視率真的可以轉換成得票率嗎？
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(中時電子報)
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