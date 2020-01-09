2020總統大選僅剩下最後2天了，國民黨總統候選人韓國瑜在凱道的選前之夜，號召百萬庶民站出來。外界認為，韓國瑜勢頭已超越2008年馬英九巔峰時期，是國民黨有史以來最強的戰將。

根據香港媒體《中評社》分析，韓國瑜自去年底全台開始大造勢，每一場都爆棚。反觀民進黨蔡英文的造勢場都要用遊覽車動員，還附帶便當、選舉小物，韓國瑜什麼都不必送，只要發個通告，人就源源不斷湧入。

把馬英九2008年和韓國瑜2020選前的勢頭比一比，馬英九當時造勢還是依靠傳統國民黨系統動員，支持者也以傳統藍軍為主，且當時民進黨幾乎已被扁家貪瀆案搞垮。不像韓國瑜是小蝦米對大鯨魚，從完全不被看好到人氣爆棚。

韓國瑜目前人氣遠超過全盛時期的「小馬哥」，韓2020年能不能突破馬2008年的765萬票，或2012年的689萬票，仍值得觀察。

(中時電子報)