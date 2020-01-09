國民黨總統候選人韓國瑜與其妻李佳芬近日遭週刊猛攻，更藉近日兩人沒有同台不斷炒作夫妻失和消息，但韓國瑜夫妻不受影響，不但曬恩愛照，韓國瑜接受訪問時，也大方講出，當初是怎麼迷上李佳芬的。

根據《TVBS》報導，韓國瑜在後台受訪時，被記者問到「李佳芬最吸引你的地方在哪裡」，韓國瑜先是害羞地「呃」了一聲，接著結巴害羞回答「她...她心地很善良」。韓國瑜爆料，說李佳芬每次跑公益看到弱勢族群後，回家都哭得唏哩嘩啦。

記者不死心，繼續追問「當年最被吸引的地方是哪邊」，韓國瑜回說，當下男孩子追女孩子時，哪一刻哪邊吸引人不重要，想追女朋友那種感覺很強烈，年輕男人追女孩，沒有什麼標準，覺得順眼，就追了。

韓國瑜害羞表示，很多時候，就是迷迷糊糊就展開了一場戀愛，接著話鋒一轉，說「看到對方心地善良，溫柔賢淑什麼，都是客套話」，說白了年紀輕輕，就是衝動。

(中時電子報)