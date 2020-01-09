俗稱「暗黑界」的日本成人影像產業中，被視為「御姊（意近大姐大）」地位的秋山祥子，受到許多「小弟弟」熟知。她日前宣布正式從暗黑界引退，消息一出震驚四界 。她感謝粉絲成就她璀璨的10年滾床歲月，引退後會從事非演藝的服務業相關工作。為轉換形象，在2020年初馬上將招牌長髮剪短，一新耳目

秋山祥子於2019年10月來台的粉絲見面會時收到的花束自拍。（翻攝自秋山祥子Twitter）

通訊進步 拉近女優粉絲距離

她決定引退前，因工作的不穩定性而工作態度不敢鬆懈，像是連髮型也不擅自決定，而讓片商決定。而決心引退後，拍完引退作品「有種解脫的感覺」，卻因看見片場慢慢的獻花花束和眾多MOODYZ製片，讓她不禁落下眼淚。

提及她在業界這10年間的變化，秋山祥子認為通訊科技讓女優和粉絲距離拉近許多；也正因暗黑界曝光度大增，讓大眾對業界有了不同觀念，現今女優新人們也能安心入行。

秋山祥子於FANZA News受訪。 （翻攝自FANZA News）

「令人一見鍾情的臉蛋」

她2009年起初以偶像女星出道，約三個月後便由成人影業公司「H.M.P」簽下專屬合約，有著E罩杯好身材，個人標語為「令人一見鍾情的臉蛋」，成為暗黑界人氣新人。滾床一年多後，雖於2010年底一度引退，隔年9月又再次以H.M.P的專屬女優復出，其後經歷S1專屬，最後進入「MOODYZ」登上女優一姊的地位。

秋山祥子的「御姊」形象擄獲不少小鮮肉的心。（翻攝自秋山祥子Twitter）

「搔癢解禁」新領域空前絕後

引退作品請來8位製片，共拍成8個單元，這份用心是秋山祥子為感謝10年來支持自己粉絲而特別呈獻的，其中一個單元便是特殊口味、搔癢腳底板為主題的「搔癢解禁」。

總是為粉絲「小弟弟」著想的她，原擔心這次「搔癢解禁」能否讓粉絲擦槍走火，而與片商再三確認，後來得知是片商指示；不過，她也藉此明白她腳底板也易敏感興奮，「沒想到，是在最後一部作品完全開發了新領域！」

已4年沒有對象 愛孔劉系男子

提及感情，秋山祥子表示自己是個「太愛付出的女人」，會為了配合對方作息，深夜搭計程到對方家；遇通訊軟體「已讀不回」她也不太敢催促回覆。

她自怨已4年沒戀愛對象了，就算認識、當對方知道她的工作，各種反影都令她相當困擾，像是除了會用有色眼光被看待、還遇過「死魚」型的男人，「下戲後，還被當成在工作身份看待，我感到相當無奈。提到心動的男性類型，「覺得小鮮肉很可愛，但充滿性感魅力的熟男更佳，若外型像韓星孔劉再加分！」

秋山祥子將轉往服務業發展。（翻攝自秋山祥子Twitter）

(中時 )