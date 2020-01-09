陳昭榮的「阿榮嚴選」直播銷售成績穩定發展，2020年他立下新目標要大開直播娛樂談話節目，陳昭榮將以身作則走出直播間，以《阿榮到你家》的節目名，加上行腳節目精神，走訪全台特地挖掘台灣最美的人事物。日前首集直播前往位於八里的精品石材銷售中心，店家帶著陳昭榮走訪廠區，更不藏私的介紹目前全東南亞搶買的價值800萬以上的大理石藝術品，讓從小在花蓮長大、看過許多大理石的他，第一次為大自然鬼斧神工驚人巨作感到震撼！陳昭榮從2017年開創「阿榮嚴選」直播事業後，努力多年堪稱台灣直播界一哥，從單一的客廳直播到耗資千萬打造攝影棚，2019更開始前往韓國、日本等國外直播。2020年陳昭榮又有新創舉，要大開直播娛樂談話節目，不只號召藝人加入，更要大膽肯表現的年輕世代，一起來打造全新直播影音時代。



陳昭榮。（豐聖大理石提供）

而經營直播事業多年的陳昭榮，直播時努力挖掘合作廠商的經營甘苦談，私底下的他也常與上直播的網友們當起臉書好友，甚至連某個網友的第幾個兒子感冒都如數家珍，讓被關注的網友好感動。在直播互動過程中，陳昭榮也發現網友個個臥虎藏龍，有專精技術的達人，也有認真經營事業的老闆，更有許多努力在自己崗位上、有故事的人。2020年他立下大開娛樂節目新目標的陳昭榮決定以此為出發點，取名顯而易懂的《阿榮到你家》節目名稱，親自走訪台灣各地尋找有故事的人事物，「台灣真的是個很美的地方，有很多不為人知的好故事，等我們去發掘」。 日前陳昭榮就親自前往位於新北市八里的精品石材銷售中心拜訪，由第二代經營者吳老闆親自接待外，吳老闆笑說因為知道陳昭榮要來，年邁的奶奶一早就炒生米烹製成油飯，等多道手工料理要招待他，讓陳昭榮還沒直播就先飽嚐滿滿心意。

而陳昭榮與另一位主播若晴一走進超過千坪的大理石石材展示區，就被光彩奪目有如藝術品的大理石所吸引，陸續參觀有如發財樹閃閃發光的「柳暗花明」、有著一對白銀閃爍大水晶的「天使的翅膀」。而因為是陳昭榮親自走訪，店家完全不藏私把目前全東南亞爭相搶購，已經有買主開價800萬的「皇家翡翠」，一幅四片拼湊起來就像是大翡翠中間鑲著頂級鑽石，讓陳昭榮一看震撼不已直呼好壯觀！陳昭榮也盛讚店家用親準眼光搶下亞洲各國覬覦的大理石藝術品，讓台灣在這場搶購大戰中露出頭角，也是另種台灣之光！ 而為了搶下這塊百年難得一見的大理石，吳老闆說到當初遠赴巴西礦區親自鑑定，除了飛機時間超長外，加上巴西治安不好，所以風險頗高。

陳昭榮。（豐聖大理石提供）

對此陳昭榮回憶說到2008年他遠赴巴西拍攝電影《蕩寇》時，光是搭飛機的時間就花了26個小時，讓他非常痛苦。而拍攝期間當地人跟陳昭榮透露，開車停紅綠燈時要千萬小心，因為那些靠過來主動幫忙擦車子的小孩，都是搶匪的眼線，只要擦車子的過程中看到車內有重要物品，會立刻打暗號，接下來就會有搶匪持槍搶劫，所以巴西的有錢人都是全車防彈，不然就是靠直升機出入，劇組也告誡陳昭榮拍戲以外的時間，千萬不要一個人出門，如果萬不得已要出門，一定要穿的破爛一點，讓陳昭榮整整一個半月的拍攝期，只要走出飯店時，都是穿自己拿來當居家服的舊運動褲就怕被搶。

(中時 )