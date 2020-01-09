花蓮凌晨規模4.4地震！最大震度花蓮縣磯崎3級 03:312020/01/09 中時電子報 林宜靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 今（9日）凌晨03：06花蓮近海發生規模4.4地震。（圖取自氣象局網頁） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 地牛翻身！今（9日）凌晨03：06花蓮近海發生規模4.4地震。震央為花蓮縣政府南偏東方 9.5 公里 ，位於花蓮縣近海。地震深度：41.1公里，芮氏規模：4.4。 最大震度花蓮縣磯崎3級。地震搖晃時間並不長，目前尚未有災情傳出。 (中時電子報) #花蓮 #地震 也許您會感興趣 推薦閱讀 14：53嘉義發生規模4.7地震 最大震度嘉義市4級 15:052020/01/06 生活 嘉縣發生4.7級淺層地震 尚無災情傳出 15:202020/01/06 社會 波多黎各規模5.8地震 著名石拱門坍塌 12:142020/01/07 國際 印尼亞齊省外海發生規模6.2地震 無海嘯威脅 15:492020/01/07 國際 壽險獨鍾債券ETF 投資規模年增逾9,200億 04:102020/01/08 金融．稅務 全球負利率債券規模新高 新興債吸睛 04:102020/01/08 投資理財 波多黎各6.4強震釀1死 宣布國家緊急狀態 09:302020/01/08 國際 陸農業農村部：2020將繼續規畫預算恢復生豬生產 12:062020/01/08 兩岸 美伊情勢緊張....國軍驅逐艦竟與伊朗有關！ 16:292020/01/08 國際 美國駐伊拉克阿薩德基地規模之大，猶如美國小鎮 21:452020/01/08 國際 生活熱門新聞 陳樹菊挺韓被罵「智力不足」 韓國瑜回應太猛了 - 生活 被李佳芬哪一點攻陷 韓國瑜結巴羞回這句 - 生活 45位真博士 9日穿博士服上凱道挺韓 - 生活 - 旺報 吃泡麵恐成木乃伊？ 食藥署揭真相 - 生活 星巴克正妹等一個人咖啡 側面看超犯規 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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