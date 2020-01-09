地牛翻身！今（9日）凌晨03：06花蓮近海發生規模4.4地震。震央為花蓮縣政府南偏東方 9.5 公里 ，位於花蓮縣近海。地震深度：41.1公里，芮氏規模：4.4。

最大震度花蓮縣磯崎3級。地震搖晃時間並不長，目前尚未有災情傳出。

(中時電子報)

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