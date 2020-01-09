烏克蘭航空從伊朗首都德黑蘭飛往烏克蘭首都基輔的波音737-800客機，8日上午起飛後不久，在德黑蘭何梅尼機場附近墜毀，機上176人全數罹難，包含82名伊朗人、63名加拿大人、11名烏克蘭人和10名瑞典人。這起意外是烏克蘭航空發生的第一起空難事件。

事發原因眾說紛紜，伊朗官方媒體報導為引擎故障，不涉及飛彈攻擊或是恐怖主義。但烏克蘭政府尚未排除其他肇事的可能，表示在還未完成全面調查之前，不會作出任何正式聲明。

烏克蘭航空8日發生史上第一起空難。(圖/美聯社)

伊朗救難人員8日已在現場尋獲飛行紀錄器。根據國際法，空難事件的調查應由發生地點所在的國家負責，這起空難發生在伊朗境內。

伊朗民航局長阿貝薩德(Ali Abedzadeh)表示，伊朗不會將黑盒子交給美國波音公司或者烏克蘭。CNN等美國媒體懷疑伊朗如此堅持，是否對於空難有所隱瞞，亦可能是因為美伊關係近日緊張，伊朗不願美國插手這次調查。

(中時電子報)