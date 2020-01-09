英國皇室哈利王子本周三在社群媒體上表示，他與美籍妻子梅根(Meghan)計畫卸下英國皇室高級成員的身分，回到民間工作，努力追求經濟自主。

哈利王子與梅根在IG上發表: 「我們將平均分配時間在英國與北美兩地，這樣能讓我們的小孩在成長過程中，了解自身的皇室家族傳統，同時讓我們的家庭，有足夠的私人空間展開新的篇章。」

哈利王子伉儷預計成立新的慈善基金，自行籌措經濟來源。

現年35歲的哈利王子，於2018年五月迎娶梅根。梅根於2019年五月生下了他們的兒子阿奇·蒙巴頓-溫莎(Archie Harrison Mountbatten-Windsor)。

哈利王子伉儷於去年五月喜迎第一個兒子。(圖/美聯社)

英國媒體不時報導哈利王子與他的哥哥威廉王子不合，哈利王子與梅根結婚之後，也與英國媒體關係不佳。前陣子哈利王子一家人才到加拿大度假了六個星期，返回英國不久後，即宣布退出公眾生活，許多民眾在IG上留言表示驚訝，但給予祝福。

(中時電子報)