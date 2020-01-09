天氣多變化，今（9日）受乾冷氣團南下影響，從昨晚到今晨低溫下探11度，今晨最低溫出現在苗栗縣大河的10.3度。今天北台灣持續乾冷，周五、六將會短暫回溫，投票日將是好天氣。

受乾冷空氣持續影響，今天各地多為多雲到晴的好天氣，只有東半部地區會出現零星雨。周五、周六時，東北季風或大陸冷氣團減弱，氣溫將會回升，各地將會是多雲到晴的好天氣，僅東半部地區會有小範圍降雨。

溫度方面，今天中部以北、東北部地區下探14、15度，南部及花東低溫也只有16至～18度；白天高溫部分，北部、宜花地區高溫約21至24度，中南部、台東地區則在25～28度。紫外線方面，今天全台皆為黃色「中量級」。

中央氣象局提醒，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖等沿海空曠地區將有9至10級強陣風，民眾若有海邊活動必須注意安全。

至於民眾關心的空氣品質，今日北部、宜蘭、花東以及澎湖地區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、馬祖以及金門地區為「普通」等級；高屏地區則為「橘色提醒」等級。

(中時電子報)