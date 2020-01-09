麥當勞公司本周三宣布，將在加拿大擴大試賣新款純素漢堡。這款新產品取名為「P.L.T.漢堡」，三個字母代表Plant(植物)、Lettuce(生菜)、Tomato(番茄)，是一款純素食的漢堡，裡面的漢堡肉採用「超越肉類公司」(Beyond Meat)生產的植物性替代肉排。

P.L.T.漢堡去年開始在加拿大安大略的28家分店試賣12週，現在開始將要擴大到52家分店，試賣期延長三個月。

麥當勞推出純素漢堡P.L.T。(圖/路透社)

市場分析師對這次擴大試賣的結果非常好奇，如果加拿大市場可以接受純素食漢堡，未來在美國或許也可以賣得動，這對於許多肉類替代品生產商來說商機無限，因為美國是全球最大的漢堡肉消費市場。

雖然其他速食業者早已開賣純素漢堡，例如漢堡王的「不可能華堡」(Impossible Whopper)。但麥當勞的跟進，代表替代肉品將有機會進入北美人民的主流飲食習慣中。麥當勞下的訂單亦遠大於其他業者，能帶動市場風向，替代肉品公司後勢看俏。

瑞士投資銀行的報告中指出，安大略試賣的店家，每天能賣出大約100個P.L.T.漢堡，按照這個比例，若在全美14,000家分店開賣，一年可以銷售出2億5000萬個純素漢堡。

(中時電子報)