「一張北歐風的白橡木餐桌，其他店家要價10萬元，我們2萬元有找！」「Mr. Living」（居家先生）執行長及創辦人楊大成，不唸博士改賣家具，他帶著弟弟和2個國中同學，挑戰「先接單後生產」，擺脫中間商剝削，4年內在電商開闢年營收2.5億元的新地盤！

周末的居家先生，店裡滿滿的都是來體驗的人潮，大約有三成會決定下單。（圖／居家先生提供）

然而，34歲的楊大成的雄心不止於此，等到每兩個人中就有一個人認識居家先生，「家具界F4」將打造自有品牌咖啡廳、飯店，前進其他亞洲國家。

剛踏進位於內湖區一棟大樓4樓的Mr. Living（居家先生）台北旗艦店，空間寬敞，客人隨性參觀，也有夫婦帶著3歲小男孩試坐沙發，服務人員在側介紹，櫃台一端4位大男生坐著開會，一見記者前來，立刻結束會議。

先起身打招呼的，是戴著黑框眼鏡、高壯的創辦人楊大成，身兼執行長及產品開發經理，「我們這裡平日大約10到20組的來客預約，中午還有沒吃飯就跑來的附近上班族，周末多達5、60組，連平日坐辦公室的同事都要來幫忙。」

四位創業夥伴：

創辦人：楊大成（35歲）

學歷：成大水利及海洋工程研究所畢

經歷：曾任億寶居家業務、Cacafly聖洋科技業務企畫

行銷企畫：楊大侑（30歲）

淡大統計系

資訊顧問：林宇凡（35歲）

成大資工

曾任工研院研發替代役

後勤統籌：賴柏仰（35歲）

成大電機、台大電機所

曾任竹科工程師

居家先生小檔案

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(中時電子報)