玄彬演出高富帥的角色，幾乎等同收視保證，從《我叫金三順》、《祕密花園》到《阿爾罕布拉宮的回憶》，觀眾就是愛看他演貴公子。在新戲《愛的迫降》中，玄彬飾演北韓總政治局局長的兒子「利正赫」，來頭依然不小。

繼《祕密花園》後，玄彬暌違九年再接拍愛情喜劇，在《愛的迫降》飾演北韓精銳軍官「利正赫」。劇中他在出任務時，巧遇因滑翔傘意外而迫降在北韓的財閥之女「尹世理」（孫藝真 飾），兩人因國情差異，經歷一連串的爆笑插曲，進而發展出一段禁忌之戀。

二○一八年玄彬與孫藝真於電影《極智對決》首度合作，擦出亮眼火花，去年更因為被拍到同遊美國超市而傳出緋聞。這次兩人無懼外界眼光再次攜手，玄彬直言：「就是想和孫藝真合作，才會爽快接演《愛的迫降》。」他認為與第一次共事的演員要花時間配合，「但我們現在可以輕鬆地去聊有關作品的事，或是提供拍攝意見。」

劇中「利正赫」彈得一手好鋼琴，玄彬為此勤練琴藝，並惡補北韓方言二個半月，「為了看起來可以讓人依靠，我也練了身體。」他自認與利正赫有些雷同之處，「默默地工作，還有會照顧自己人的那一面，我覺得有一點相似。」

玄彬上一次演愛情喜劇，是9年前與河智苑主演的《祕密花園》。（圖／翻攝自網路）

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(中時電子報)