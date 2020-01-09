玄彬在新戲《愛的迫降》中，飾演北韓總政治局局長的兒子「利正赫」，來頭依然不小，戲外的他同樣家底深厚，據韓國談話節目的爆料，玄彬的身家至少有135億韓圓（約新台幣3.8億元）。

韓國談話節目《聽見傳聞》日前提及，玄彬曾因儲蓄有功，在二○一三年獲得總統表彰，當時他大方公開儲蓄金額為三十五億韓圓（約新台幣一億元）。這個數字對韓流明星來說似乎不算多，不過熟知演藝生態的節目來賓表示，假設藝人的片酬是一億，扣除必要支出、公司拆帳與四成稅金後，真正落袋的只剩四千萬元。

除了存款，玄彬也曾在二○一三年花費四十八億韓圓（約新台幣一‧三億元）買房，該棟房產目前市值漲了至少一倍；保守估計，玄彬的不動產加上存款，至少高達一百三十五億韓圓（約新台幣三‧八億元），而近六年他共演出了三齣戲劇和五部電影，收入只會更多。玄彬理財有術，演出高富帥的角色毫無違和感，難怪觀眾愛看。

不畏緋聞的玄彬和孫藝真，在新戲《愛的迫降》中二度合作。（圖／Netflix提供）

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(中時電子報)