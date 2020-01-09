老年人發生中風，多因為高血壓、動脈硬化及糖尿病等慢性病所引起，年輕型中風的發生原因比較不同，例如因為血液凝固不正常容易有血栓及先天血管異常，或是動脈瘤或動靜脈畸形，血管較容易剝離或破裂。

但是現在愈來愈多的年輕人是因為罹患高血壓等慢性病而不自知，一直未注意血壓、血糖與血脂肪的控制，還有更多數的人是因為平時運動少、飲食作息不正常、抽菸、酗酒、熬夜等不良的生活習慣所「養」成的。

台灣腦中風學會秘書長陳威宏醫師表示，過去民眾普遍認為中風都是年紀大的人才會發生，是老年人的「專利」，但近年來中風年齡有下降的趨勢，一般認為45歲以前發生中風就屬於年輕型中風，目前年輕型的中風已占中風人數的5％～10％，且有逐年增加的情形。

事實上，中風的發生亦有部分與疾病有關，無論是老年人或是年輕型的中風，都會面臨疾病引發中風的威脅，哪些疾病會引發中風呢？

1、高血壓：

過高的血壓容易使得血管的內壁受損，導致膽固醇的堆積，進而加速血管的硬化，同時也容易擠破血管，增加腦出血的危險，在影響中風的「三高」因素中，又以高血壓的影響最為主要，堪稱是元凶，罹患高血壓的中風風險是沒有高血壓者的3～5倍。

2、高血脂：

血脂中的高膽固醇及三酸甘油酯偏高，會導致血管粥狀動脈硬化，其不僅會讓血管壁變得狹窄，一旦血管壁有斑塊掉下來，就會形成血栓，進而阻塞腦血管、引發腦中風，尤其高膽固醇中風風險為正常者的1.8～2.6倍。

3、心臟病：

罹患心臟瓣膜疾病的患者，容易在心臟形成血栓，一旦阻塞住腦部血管，就會引發中風，特別是引發心房纖維顫動（心律不整）時，中風風險更高，其中風風險為未發生心房纖維顫動者的5～17倍，相當驚人。

4、糖尿病：

糖尿病容易使得血管壁增厚及硬化，血管容易因而阻塞或是形成血栓剝落，進而

引發中風，有糖尿病者引發中風風險是沒有糖尿病者的2～3倍。

5、頸動脈狹窄：

頸動脈是供應腦部血流的重要來源，頸動脈狹窄的原因主要是粥狀硬化斑塊沉積使得血管內膜增厚，進而阻塞血管或形成血栓剝落，造成腦部缺血引起中風，其引發腦中風的風險是沒有頸動脈狹窄者的2倍。

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(中時電子報)