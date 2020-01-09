日前衛福部公布十大不分區癌症名單，排名第一為氣管、支氣管及肺癌，形成這些疾病的原因有很多種，其中我們都要注意的就是「PM2.5空氣汙染」問題，PM2.5是一種非常細小的懸浮微粒，只要呼吸就會接觸到的危險因子。

台灣的空氣汙染來源除了境內產生的空汙，如工業污染或汽機車排放廢氣等，境外空氣汙染大約會發生在每年冬季，當中國大陸有沙塵或有霾害現象產生時，空氣中的懸浮粒子會隨著東北季風增強及大陸冷氣團南下影響到台灣，這時就需特別小心容易引發呼吸系統疾病。

2014年WHO世界衛生組織指出「PM2.5」空氣汙染，除了直接影響到呼吸系統疾病之外，與心血管及癌症皆具有強烈影響關係。北投健康管理醫院營養師潘富子提供下列幾項建議，從日常飲食下手，就可輕鬆養肺：

1、多吃十字花科蔬菜：2011年功能性食物期刊（Food and function）刊登內容指出有研究發現，十字花科蔬菜含有豐富的抗癌之活性成分，包括：吲哚（Indoles）、硫配糖體（Glucosinolates）與異硫氰酸酯（Isothiocynates），可能降低肺癌、攝護腺癌與腸胃相關癌症的發生機率；常見的十字花科蔬菜如：大/小白菜、白/綠花椰菜、青江菜、高麗菜等。

2、攝取天然β胡蘿蔔素：β胡蘿蔔素進入人體後，會轉換成維生素A，能維持上皮組織正常代謝，保持呼吸道細胞膜完整性及上呼吸道抵抗力，並舒緩支氣管炎和氣喘症狀。β胡蘿蔔素主要來自綠、黃、紅三色蔬果中，例如芥蘭菜、芒果、紅薯及胡蘿蔔等。

3、茄紅素蔬果：番茄、辣椒、木瓜、紅石榴等蔬果皆含有豐富茄紅素，茄紅素有抗氧化功效，可協助對抗自由基、增強免疫系統。

然而，除了培養良好的飲食及生活習慣對抗空氣汙染帶給人體危害之外，定期安排身體健康檢查，也能及早發現可能的潛藏病灶，才是做到對自身健康狀況徹底瞭解及有效管理。

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(中時電子報)