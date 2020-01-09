就在美國總統川普針對伊朗轟炸2處美軍駐伊拉克軍事基地發表演說之後，今（9）日凌晨，2枚火箭又轟炸伊拉克巴格達各國大使館林立的綠區，其中一枚火箭就落在美國大使館100公尺外，所幸並未傳出傷亡。

2枚火箭9日凌晨射入巴格達各國大使館林立區域，其中1枚火箭就落在美駐伊大使館100公尺外，所幸沒有造成人員傷亡。

巴格達綠區9日凌晨再遭火箭射入，2起爆炸聲伴隨著空襲警報。

綜合路透社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，當地時間9日午夜過後，2枚火箭落在伊拉克首都巴格達重兵戒備、各國大使館林立的綠區（Green Zone），其中一枚火箭就落在美國駐伊拉克大使館100公尺外，火箭觸地後引發火勢，所幸未傳出傷亡消息。

火箭攻擊再起後，網路上開始瘋傳當下警報響起畫面，根據網友錄下的畫面，在2起爆炸聲響後，巴格達市區響起空襲警報。

伊拉克軍方隨後證實，2枚卡幽沙式火箭（Katyusha）落在綠區，目前沒有任何團體宣稱犯案。

伊朗8日發射22枚飛彈轟炸美國駐伊拉克阿薩德空軍基地（Al-Asad Air Base）以及北方阿比爾省的軍事基地，德黑蘭宣稱造成至少80名美國人喪命，不過美國總統川普當日針對該起事件發表演說時稱，美軍沒有任何人員傷亡，僅造成少許損失，更稱伊朗「顯然退卻了」，約莫5個小時後，美大使館外就傳出爆炸聲響。

綠區位在伊拉克首都巴格達，是美國及許多西方國家大使館林立之處，儘管常成為火箭攻擊目標，該區域仍被視為安全地區。

(中時電子報)