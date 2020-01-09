國民黨總統候選人韓國瑜今晚將在台北凱道舉行台北選前之夜大造勢，對於仍有許多年輕人不能理解韓國瑜的種種作為，近日有位韓粉老父寫給正在讀大學的韓黑兒子一封信，希望能在最後關頭，把孩子引領回正確的道路。貼文一出，也吸引1千多位韓粉按讚，1百多則留言，8百多次轉分享。

有位韓粉在「2020唯一支持韓國瑜」臉書社團分享一篇貼文「爸爸給孩子的一封信《分享文》」，稱是韓粉父深思許久，寫給兒子的一封信，造成韓粉圈瘋傳。全文如下：

孩子：不要在臉書轉載一些自以為是醜化韓國瑜的圖文，你們以為很酷嗎？以為反韓國瑜是一股主流嗎？

你知道爸爸歷經幾次的政權交替？從戒嚴時期蔣介石，到蔣經國，到嚴家淦看守總統，到李登輝，到陳水扁，馬英九，到蔡英文，我們歷經那麼多的國家領導人，為何像我一樣年紀的人，這次會這麽挺韓國瑜？

因為我們看過台灣由所謂的外省人統治（蔣介石，蔣經國），台灣經濟突飛猛進，墊定經濟發展的基礎，李登輝黑金嚴重掛勾，台灣本來有很好的機會成為世界進入大陸的橋樑，卻是在他戒急用忍的政策下，讓台灣喪失掉，台灣接單大陸生產，行銷全球的機會。

到陳水扁時期，所謂台灣之子，窮苦人家的小孩靠著苦讀努力爬上來，可惜，太貪了，全家都貪，當然民進黨很多人都拿了陳水扁的錢，否則陳幸妤怎會說「民進黨裡面誰沒拿過我爸的錢？」。

你認為他現在為何可以保外就醫，安然無事？因為現在執政黨高層幾乎都有拿過阿扁的錢，所以說穿了，沒人敢動他！

至於馬英九，努力修復與對岸中國大陸關係，讓兩岸外交休兵，你知道兩岸如能和平共處，我們台灣一年能省下多少採購國防武器的經費？這些錢用來做建設，做社會福利，辦學，改善台灣偏鄉的基礎建設，都綽綽有餘。

馬英九在任，觀光業，旅遊，餐飲，伴手禮，遊覽車，飯店，民宿，夜市，各行各業，都受惠。

蔡英文上來後面的施政，你也看到了，整天維護台灣民主自由叫的震天響，為何95%的媒體都不敢報蔡英文哪裡不好？而是報韓國瑜哪裡不好！你不覺得哪裡有問題嗎？

你已經是大學生了，必須有更廣更深入的思辨能力，我們挺韓國瑜，雖然他高雄市長做不了多久，馬上宣佈要選總統。

對！他是沒有對高雄有很多建樹，他有很多天馬行空的想法，可能有些不見得是成熟的，那又如何？但起碼他給高雄市民一個希望，民進黨中央要卡韓有太多招式了，卡預算，黑韓各種花招盡出。

現在攻擊他之前什麼買豪宅，什麼炒房，拜託，那時候他只是一個平民，頂多是北農的總經理，不能投資不動產嗎？只因為他現在要出來選總統，就說的人家好像十惡不赦！

別忘了，這些都是他是平民時候做的一般老百姓都會做的事情，只不過是他有那個經濟條件去從事那個投資，我們沒有。

把一個要出來跟蔡英文競爭的對手，用盡各種方法打擊，抹黑，這個黨、這個領導人也夠了。

不許別人出來選而使出各種手段打擊對手，這叫守護台灣的民主自由？那叫守住他們自己的民主自由，“主”是少了一點，叫”民王”。真正的民主，是讓老百姓聽接下來你們怎麼帶領台灣守護和平？如何建設台灣？如何與大陸和平相處？讓你們這一代不用有一天要拿著掃把上戰場！

如果你不信爸爸的話，等到突然有一天防空警報響了，你們這群年輕人有些連輕兵器步槍，手槍你們都不會用，你怎麼跟我談捍衛國土？

你們希望兵役最好維持4個月，夏天出操超過35度還不行出操，你們如何捍衛這個國家？

一個國家元首沒服過兵役去做三軍統帥是很危險的事，偏偏媒體不會這樣寫。

韓國瑜可能不會當選，因為年輕一代沒看過以前台灣的榮景，你們不會感受到我們這一輩對現在領導人的失望，也看不到一個想為中華民國做事跟承擔的人說出如果我貪污，你們把我關到死！到哪裡去找這樣的人？這是上天掉下來的禮物！

我們當然要挺韓國瑜，因為他讓我們這輩看到了真正改革的希望，你們要做什麼決定？爸爸都尊重你們！

但是身為父親，我必需要跟你們說明清楚，01/11這票投下去，請你們要為你們自己的選擇負責！因為以後這塊土地發生的一切事情，是你們要去面對，那時候你們可能都已經娶妻生子，你會希望一個戰亂的台灣嗎？一個要搞到妻離子散的地步嗎？這就是爸爸今天要告訴你們的話。

選擇權在你們。我們已經活了大半輩子了，接下來由你們來面對下個世代吧！

(中時電子報)