力達-KY(4552)2019年12月合併營收4.53億元，月增1.1％，年減5.9％；2019年營收54.26億元，年減28.1％。全年三大產品活塞機、螺桿機、渦旋機占比分別為30.1％、53.6％及13.7％，螺桿及渦旋比重同步提升。

2019年力達持續鎖定節能產品，尤以螺桿最為顯著，高階節能螺桿產品占整體螺桿機的比重從2018年的29.6％增加至35.4％。在關鍵零組件研發上，2019年依序完成30匹、50匹、20匹及15匹的型號自製，占整體螺桿出貨比重約4成，同時研發符合市場需求的節能產品，推出E系列變頻螺桿機，小匹馬力的規格經濟款，以最高效能IE4等級永磁變頻達到高度省電效果，又以輕量經濟型為規格主打，將有效加速替代活塞式的應用，提供客戶更經濟實惠的選擇，顯示發展螺桿明星產品多樣化的重要性。

2019年對工業製造業是極具挑戰的一年，除了中美貿易衝突持續角力，大陸整體內需市場也面臨整頓調整的考驗，加速無效產能的去化程度，有助於工業製造業升級轉型。部分產能外移至東南亞，亦增加外銷市場的轉單效應，全年外銷總金額較去年增加16.4％，其中，不含大陸的亞洲地區年增達55.4％，以韓國、緬甸、越南及其他東南亞地區較為明顯，今年將持續透過增加大型展覽及拓展銷售通路來維持外銷成長力道。

力達表示，2020年營運除正與經銷商進行年度銷售策略及目標訂定外，配合大陸產業結構調整，空壓機市場在基本剛性需求外，仍會出現明顯的洗牌效應，關鍵仍回歸到產品技術及品牌能見度，配合新廠建設持續進行，螺桿機的銷售及螺桿主機的質量與進度，都是未來重點提升的目標。

(時報資訊)