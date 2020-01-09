工業電腦大廠研華（2395）宣布攜手電信龍頭中華電（2412），向資策會取得資通訊服務公司資拓宏宇（6614）股權，藉由入股三方策略結盟為共創夥伴，共同開發、推展及銷售物聯網應用解決方案，布局數位金融及智慧醫療、智慧城市物聯網商機。

中華電規畫向資策會取得資拓宏宇20.58％股權，將持股比重提升至52％，使資拓宏宇成為中華電子公司，未來雙方資源整合，將可建立完整的數位銀行解決方案，搶攻數位金融商機。而研華則由全資子公司研華投資取得資拓宏宇約20％股權，擔任策略股東角色。

中華電表示，此次策略結盟將借重研華在全球物聯網市場的領導地位及國際市場通路，結合研華硬體及資拓宏宇的軟體優勢，共同加速資拓宏宇發展成為專注產業別解決方案的領域系統整合商（DFSI），並進一步拓展海外市場企業客戶業務。

研華則希望藉此在智慧醫院、智慧城市服務物聯網領域形成上下游三方協同共創模式，結合中華電5G及多元通訊技術建置，支援資拓宏宇開發及落地創新的工業物聯網應用軟體（I.APP）與邊緣功能模組（Edge SRP）解決方案。

研華指出，三方將透過研華WISE-PaaS物聯網雲平台中的「解耦」再「重構」模組化及微服務，開發工業物聯網應用軟體，破解極為碎片化的應用困境，收斂成高度標準化的軟硬體整合產品，透過三方全球業務布局與研華WISE-PaaS Marketplace在全球進行銷售。

研華董事長劉克振表示，中華電在智慧城市服務相關通信技術與創新應用項目具備雄厚實力基礎，資拓宏宇則具備產業系統整合經驗與開發解決方案所需的軟體人才，結合研華於產業物聯網相關硬體及WISE-PaaS物聯網雲平台，形成極為互補的策略夥伴關係。

劉克振認為，透過本次三方的共創合作，共同打造及銷售智慧醫療及智慧城市服務的解決方案，研華相當有信心能進一步拓展大中華區、亞洲及全球的智慧醫療及智慧城市服務物聯網市場，搶攻可觀的潛在發展商機。

中華電董事長謝繼茂表示，發展企業客戶市場是集團策略轉型計畫中重要的階段性布局。藉由產品和人才的策略性互補，將可建立集團在數位金融、政府應用及智慧醫療的系統整合能量，期許透過三方強強聯手，加速資拓宏宇發展為國際級領域系統整合商（DFSI）。

(時報資訊)