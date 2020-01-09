昂寶-KY(4947)於昨(8)日停止交易，市場傳出與收購消息有關，經重大訊息說明會後證實，昂寶-KY董事會通過，將由國際私募基金收購，出手收購的是由東博資本(MagiCapital)主導的3個國際私募基金，以昂寶-KY在櫃買市場7日收盤價219元來算，溢價率5.02%，暫定基準日為5月28日，未來昂寶-KY將走向私有化，並會在股東臨時會通過本案後向櫃檯買賣中心申請終止櫃檯買賣。

本次收購昂寶-KY的Orthosie Investment Holdings Ltd是東博資本(MagiCapital)設立，專注在大中華地區成長型投資的私募基金，本案完成後，昂寶-KY期望可以利用國際資本進行融資，將有機會進行併購，或進行投資晶圓廠等垂直整合，更有助昂寶-KY未來發展。

昂寶-KY董事會通過與Orthosie Investment Holdings Ltd以及其百分之百持股之子公司Euporie Investment Holdings Limited進行反三角合併，擬由收購方支付現金對價予昂寶-KY全體股東，以取得昂寶-KY百分之百股份，本案完成後，昂寶-KY每一普通股將可獲得230元之對價，溢價率約溢價率5.02%，收購方估計總斥資約128.76億元。

昂寶-KY擬於第一季召開股東臨時會討論此收購案， 基準日暫定為5月28日，昂寶-KY擬於股東臨時會通過本案後向櫃檯買賣中心申請終止櫃檯買賣，並於適當時機向金融監督管理委員會申請停止公開發行。

昂寶-KY表示，公司長期發展規劃以及實現股東投資權益之考量，董事會與私募基金投資人及公司主要經營團隊協議，並同意透過本案協助昂寶-KY私有化並終止櫃檯買賣。

(時報資訊)