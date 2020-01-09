氣立(4555)2019年12月營收1.19億元，年減3.75％，2019年全年營收13.62億元，年減19.99％。歷經2019年貿易戰衝擊，公司認為，貿易戰對全球經濟影響已逐步淡化，各產業景氣開始復甦回溫，加上全球5G啟用在即，設備升級帶動資本支出增加，對自動化設備採購的意願提升，氣立接單狀況已明顯回穩，營收衰退幅度亦逐步減緩。

氣立指出，以去年第4季接單狀況來看，今年將可擺脫過去的低潮，重回正常成長軌道。5G應用不同於過去的規格與製程模式，可帶動新一波的設備汰換潮，加上大陸境內未遷移的產業加速對自動化的需求，相關供應鏈的採購力道開始加大，雙重利多將逐漸淡化貿易戰對全球經濟景氣影響，預期第2季設備拉貨潮將正式啟動。

公司今年年中將啟用浙江平湖新廠，整合上游模具設計製造、原物料鋁壓鑄件、氣動元件製造，以及下游金屬表面處理製程，預期年產值可達3億元人民幣，垂直整合可望降低成本，搶攻大陸市場市佔率。

(時報資訊)