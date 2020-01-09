威潤(6465)受惠於NRE(委託設計)業績挹注，2019年12月營收淨額為4144萬元，月增加133.51%，年增加222.71%，創下威潤成立以來單月營收新高，累計威潤2019年全年營收達2億6263萬元，較去年同期增加32.75%。

威潤2019年12月的NRE貢獻主要來自日本某大知名車廠北美分公司的車聯網通訊盒(Telematics Box,T-Box)開發案;透過此開發案，威潤除與該車廠直接對接，進而成功開發出100%客製化、高附加價值的車聯網通訊盒產品，也藉由此開發案的經驗順利取得前裝市場入場券。

威潤目前正積極與日本數家一階供應商(Tier1)接洽，力拚爭取車廠專案合作，盼藉此進一步擴大整體營運規模；此外，威潤2019年12月於日本市場的營收表現也較11月及2018年同期成長，包括與日本前三大電信商、日本最大汽車零件製造商、日本前十大系統整合商、日本知名商社等的各項專案均持續進行中，有望推動營收、獲利穩步走揚。

除了於美、日市場各大型專案效益將陸續發酵外，威潤也揮軍拉斯維加斯CES，以「Connecting the Future」為主軸展出車用衛星定位監控產品、WiFi雙鏡頭行車記錄器、超廣角電子後視鏡、冷鏈運輸概念性產品、智慧物聯網概念性產品等多項全新解決方案與車聯網、物聯網重點應用，威潤的創新產品也已獲得許多來自美國、加拿大潛在客戶的高度詢問，也與數家北美系統整合商針對未來合作進行互動交流，期能藉由展會深化與北美市場的商業鏈結、挖掘更多新商機。

(時報資訊)