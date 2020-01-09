記憶體封測廠力成（6239）受惠記憶體需求續揚，2019年12月營收續「雙升」，連3月改寫歷史新高，帶動第四季營收同步「雙升」創歷史新高，全年營收小減2.23％、仍創歷史次高。由於記憶體市況持續回溫，公司看好今年首季營運淡季不淡。

力成公布2019年12月自結合併營收65.99億元，月增3.22％、年增達23.83％，連3月改寫歷史新高，帶動第四季合併營收193.08億元，季增9.05％、年增16.04％，改寫歷史新高。累計全年合併營收665.25億元，年減2.23％，仍創歷史次高。

力成受惠庫存水位下降，終端產品、DRAM、Flash、邏輯業務需求顯著轉強，去年第四季3大業務同步暢旺，帶動營收續揚、改寫歷史新高，表現符合預期。展望後市，由於訂單能見度佳、新產能陸續開出，可望帶動今年首季淡季不淡，營收有機會改寫同期新高。

力成董事長蔡篤恭先前指出，去年第四季首見持續投資擴產，新產能預計本季開出，認為今年記憶體業務不會有問題，邏輯業務將擔當未來持續成長主力。同時，因應2021～2025年的先進技術需求，預期今年資本支出將再度進入擴張期。

TrendForce記憶體儲存研究（DRAMeXchange）調查指出，DRAM現貨價格近1個月來持續走揚，去年底三星華城廠區跳電事件雖未對整體供給產生重大影響，但激勵各產業別買方預期性補貨，在整體供給成長有限下，預期首季DRAM合約價可望起漲。

同時，原名東芝記憶體的的鎧俠（Kioxia）日本四日廠7日驚傳火警，雖然對客戶影響程度有待釐清，但對於合約價已提前於去年第四季止跌回升的NAND Flash而言，預期可望帶動合約價進一步看漲，市況價格持續好轉，亦可望對力成營運增添利多。

(時報資訊)