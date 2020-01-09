馬光-KY(4139)2019年12月合併營收為新台幣1.13億元，創兩年來新高表現，月增20.2％、年增4.9％；累計2019年全年合併營收為新台幣10.19億元，創歷年新高，年增幅達9.5％。

馬光表示，受惠天津馬光與新加坡中醫門診業務均有明顯成長表現，帶動2019年12月合併營收創下兩年來新高，並推升2019年全年合併營收達歷年新高，其中天津馬光合計近五成比重的慢病管理及自費專科兩大高毛利業務，較2018年成長約兩成，新加坡中醫門診業務營運調整亦見成效，門診業務年增率近一成，相較過去5年的平均年成長率1-2％可見明顯成長。

馬光進一步表示，天津馬光預計今年第二季將取得「互聯網醫療資格」，開始推出互聯網慢病管理服務，提供患者雲端問診、健康諮詢、送藥到家等一站式雲端服務，進一步拓展公司整體慢病管理經濟規模，並提升門診效率，預估雲端慢病管理可望成為天津馬光未來主要發展動能之一。

(時報資訊)